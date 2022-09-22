Легионер «Торпедо» Шапич: «Счастлив играть в России»

Защитник московского «Торпедо» Стефан Шапич рассказал о своей адаптации в России. По словам новичка, его все устраивает на новом месте.

«Я сделал новый шаг в карьере. Здесь чувствую себя комфортно. Меня устраивает как клуб, так и Москва. Счастлив играть в России», - приводит слова легионера Sport24.

25-летний сербский защитник пополнил ряды «автозаводцев» 8 сентября. Его трансфер обошелся столичному клубу в 300 тысяч евро.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Стефан провел два поединка, в которых отметился забитым мячом.

После десяти туров «Торпедо» занимает последнее место в таблице.