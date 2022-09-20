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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Если Малком и Клаудиньо получат гражданство, то автоматически в сборную России не попадут» эксклюзив

 
20 Сентября 2022 • 15:39 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал тот факт, что бразильские полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Малком начали процесс получения гражданства РФ.

- В принципе, это личное дело каждого. Если Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство, это их право. Можно только поздравить их с таким решением. Попадут ли они потом в нашу национальную команду, зависит от уровня их игры. Двери в сборную России открыты для всех, у кого есть право за неё играть. У нас есть несколько примеров, когда за сборную выступали натурализованные футболисты. В первую очередь это Гилерме и Марио Фернандес, а также Ари.

Считаю, у Малкома и Клаудиньо будут хорошие шансы попасть в нашу сборную, но хочу отметить, что получение гражданства России не гарантирует им это автоматически. Есть вопрос конкуренции, и если российские игроки будут сильнее натурализованных, никто им преграждать путь в национальную команду не станет. Уверен, засилья легионеров в сборной России не будет. Как я отношусь к натурализации? Ничего экстраординарного здесь не вижу. В мире всё меняется, это естественный процесс, ситуация не стоит на месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Клаудиньо Малком Филипе
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