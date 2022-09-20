Создатель «Амкала» хочет видеть Жиркова в своём клубе

Создатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков рассказал, каких бывших звёзд футбола хотел бы видеть в своей команде.

«Юрий Валентинович (Жирков) самый опытный. Он до 50-60 лет будет играть. Но, думаю, «Наши парни» его не пустят, заберут себе. Еще Ари и Карвальо», — рассказал известный блогер в интервью «КП Спорт».

Также Герман отметил, что «Амкал» не рассматривает возможность перехода в профессиональный футбол после опыта в Фонбет Кубке России. Он заявил, что коллективу участие во Второй лиге не интересно.

Напомним, что медийная команда прошла два раунда в кубковом состязании, вылетев лишь в 1/64 финала от петербургской «Звезды» в серии послематчевых пенальти. В составе «Амкала» выступает бывший форвард «Зенита» и «Шальке 04» Алексей Гасилин.