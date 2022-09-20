Бояринцев скептически относится к новости о Каррере в «Ювентусе»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры на пост главного тренера туринского «Ювентуса».

«Мне сложно оценить уровень Карреры как тренера. К тому же он не работал последний год. Но я думаю, вряд ли его кандидатура пройдет», - приводит слова Бояринцева сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что под руководством Карреры «Спартака» впервые за долгое время стал чемпионом России.

В настоящий момент «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.