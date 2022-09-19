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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуев — о словах Петракова: Оставлять без реакции такое не надо

 
19 Сентября 2022 • 16:56 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о решении Российского футбольного союза обратиться в ФИФА и УЕФА. Напомним, главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что всех российских спортсменов необходимо отстранить от международных соревнований.   

«РФС выдвинул справедливые требования, которые, конечно, не будут выполнять, как и в отношении других спортсменов иностранных государств и тренеров. Адекватности ждать не стоит», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Депутат добавил, что и без реакции такие моменты тоже нельзя оставлять, это уже вопросы для юристов.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Николай Валуев Александр Петраков
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