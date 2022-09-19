Валуев — о словах Петракова: Оставлять без реакции такое не надо

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о решении Российского футбольного союза обратиться в ФИФА и УЕФА. Напомним, главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что всех российских спортсменов необходимо отстранить от международных соревнований.

«РФС выдвинул справедливые требования, которые, конечно, не будут выполнять, как и в отношении других спортсменов иностранных государств и тренеров. Адекватности ждать не стоит», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Депутат добавил, что и без реакции такие моменты тоже нельзя оставлять, это уже вопросы для юристов.