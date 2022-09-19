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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия высказался о матчах сборной России

 
19 Сентября 2022 • 07:09 Комментировать

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался относительно предстоящих товарищеских поединков национальной сборной России этой осенью.

«Сыграем ли с Боснией? Без понятия. Я даже не знаю, будет ли сейчас игра, а вы говорите, что будет в ноябре. Вообще без понятия», - приводятся слова Георгия на страницах издания «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 24 сентября сборная России проведет контрольную встречу с командой Кыргызстана. Спарринг должен состояться в Бишкеке.

Также появилась информация о планируемых матчах с командами Ирана и Боснии и Герцеговины в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Георгий Джикия
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