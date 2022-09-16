Кокорин: «В «Арисе» хорошая группа атаки»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин на клубном сайте поделился впечатлениями о команде и чемпионате Кипра.

- В чем сложность или простота нахождения общего языка с партнерами по команде?

- Сложность в том, что они говорят на одном языке, я на другом, мы не можем понимать друг друга на поле, чтобы сыграться. Я думаю, в этом плане. Сейчас будет время по тренировкам во время паузы на сборные. Будем уделять время этим вещам.

- Какая твоя роль в представлении главного тренера? Где он тебя видит на поле?

- Это его лучше спросить. Вариативности много. У нас хорошая линия атаки, много ребят, которые могут играть на разных позициях, в том числе и я. От игры к игре мы идем.

- Уже три игры в чемпионате Кипра. Какие выводы сделал о соперниках и уровне чемпионата?

- Разные все были игры. Вчера игра была, мы полностью доминировали над соперником. С АПОЭЛом плюс-минус соперник был хорошего уровня. Вчерашний соперник был намного слабее, но он выиграл. Полностью доминировали, не смогли реализовать свои моменты, пропустили нелепые голы. Я заметил, когда первой команда забивает, сразу садится в оборону, поэтому сложновато становится.

- Другие матчи смотрел?

- Нет.

- Как ты обустроился?

- Я еще не обустроился и живу в отеле, поэтому море из окна не вижу.

- С кем-нибудь познакомился уже на Кипре?

- Да, у меня много знакомых. Я не знал, что они здесь находятся.

- Какие твои пожелания болельщикам?

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- Я скажу пожелания персональным болельщикам: спасибо за вчерашнюю трансляцию на YouTube. Многие сказали, что очень было просто найти. До этого были проблемы из-за ситуации в России. Непонятно, как это всё регистрировать, у многих не получалось.