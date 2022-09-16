Федотов оценил игру Гайча за ЦСКА в этом сезоне

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре аргентинского форварда Адольфо Гайча в нынешнем сезоне.

«Прогресс очевиден. Поэтому Гайч получает больше игрового времени. Все от него зависит, чтобы его прогресс шел по прямой вверх. Все в его руках», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

В текущей кампании нападающий отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей в шести проведенных встречах. Трудовое соглашение Адольфо с «армейским» клубом рассчитано до середины 2025 года.

По итогам девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.