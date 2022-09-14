Титов, Тихонов, Широков и Аленичев сыграют за команду РФС в Медиалиге

Российский футбольный союз огласил состав из бывших звёзд отечественного футбола, которые примут участие в Медиалиге.

В заявку команды попали Роман Широков, Динияр Билялетдинов, Артём Ребров, Егор Титов, Андрей Тихонов, Ренат Янбаев, Руслан Пименов, Дмитрий Аленичев, Алексей Игонин, Евгений Алдонин, Елена Терехова, Роман Шишкин, Александр Головской, Елена Медведь, Александр Филимонов, Игорь Семшов, Андрей Бухлицкий, а также известные игроки из пляжного футбола Борис Никоноров и Антон Шкарин.

Коллектив получил название «Наши парни», а её наставником будет бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников. Свое выступление в Медиалиге этот состав ветеранов начнёт со второго сезона.