Газинский: «Не понимаю, зачем нужен ВАР, если не назначают очевидные пенальти»

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, ныне выступающий за екатеринбургский «Урал», поделился мнением о применении системы ВАР в российском футболе.

«Я не понимаю, зачем нужен ВАР, если не назначают очевидные пенальти. Судьи трактуют все моменты по-разному. Честное слово, даже не хочу это обсуждать», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В последнем матче «Урал» отпраздновал домашнюю победу над московским «Торпедо» со счетом 2:0. После девяти туров команда набрала четыре очка и располагается на 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.