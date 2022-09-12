Бывший спортивный директор «Терека» (ныне «Ахмат») Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

- Это решение руководства клуба – уволить тренера. Команду лихорадило – «Ахмат» то выигрывал, то проигрывал. В частности, проиграл два последних домашних матча в РПЛ. Наверное, ещё сыграл свою роль тот факт, что на сегодняшний день «Пари НН» не считается более сильной командой, чем «Ахмат».

Думаю, ничего страшного в отставке Талалаева нет ни для него самого, ни для «Ахмата». Талалаев – достаточно крепкий специалист, и я уверен, что для него найдётся работа в Премьер-лиге. Что касается «Ахмата», в котором я работал в 2007-2008 годах, то это тоже довольно сильный клуб, где все структуры выстроены хорошо.

Кто станет новым главным тренером «Ахмат»? У нас в стране сейчас много специалистов без работы. Но надо учитывать специфику Грозного. Это не Оренбург, не Самара и не Екатеринбург. На Кавказе в хорошем плане особая система, там особый менталитет и особое отношение к футболу.