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​Названа новая цель «Спартака» на трансферном рынке

 
09 Сентября 2022 • 19:45 Комментировать

Трансферное окно в России закрылось, но в ближайшее время клубы ещё могут подписывать свободных агентов. Как стало известно sport24, «Спартак» положил глаз на Омара Элабделлауи. Речь идёт о 30-летнем футболисте из Норвегии. Он выступает на позиции правого защитника, но также способен сыграть справа в полузащите.

По данным источника, Элабделлауи ранее находился в шорт-листе «Динамо», но на эту позицию «бело-голубые» приобрели другого игрока – им стал Эли Даса.

В 2020-2022 годах Омар Элабделлауи выступал за турецкий «Галатасарай». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 1,3 миллиона евро.

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Спартак Москва Омар Элабделлауи Трансферы футбола - лето 2022
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