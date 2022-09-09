Сербский полузащитник Лазар Ранджелович, выступавший последнее время за греческий «Олимпиакос», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы игрока стал екатеринбургский «Урал».

Срок трудового соглашения и сумма сделки пока не разглашаются. Известно лишь то, что за команду из Екатеринбурга он будет выступать под девятым номером.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Ближайший матч «Урал» поведет против московского «Торпедо» в воскресенье, 11 сентября. По итогам восьми туров Премьер-лиги екатеринбургская команда замыкает турнирную таблицу.