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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» объявил о трансфере сербского нападающего официально

 
09 Сентября 2022 • 10:21 Комментировать

Сербский полузащитник Лазар Ранджелович, выступавший последнее время за греческий «Олимпиакос», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы игрока стал екатеринбургский «Урал».

Срок трудового соглашения и сумма сделки пока не разглашаются. Известно лишь то, что за команду из Екатеринбурга он будет выступать под девятым номером.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Ближайший матч «Урал» поведет против московского «Торпедо» в воскресенье, 11 сентября. По итогам восьми туров Премьер-лиги екатеринбургская команда замыкает турнирную таблицу.

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