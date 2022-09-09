Топ звёзд российского футбола, доигрывавших в низших лигах

После 14 лет в московских армейцах Алан Дзагоев подписал контракт с казанским «Рубином». Хороший знакомый талантливого полузащитника Леонид Слуцкий пригласил 32-летнего игрока помочь главной команде Татарстана вернуться в РПЛ. Карьера Дзагоева могла бы быть намного ярче, про это сказано и написано немало, но травмы довели Алана до «лучшей лиги мира». О том, как и где доигрывали известные отечественные футболисты, – в этой статье.

Чтобы заработать статус «звезды», необходимо проявить себя на европейском или международном уровне. Наиболее яркий успех последних 20 лет наших футболистов – это бронзовые медали Евро-2008. Роман Павлюченко сразу после завершения европейского чемпионата отправился на Туманный Альбион, где четыре сезона отыграл за лондонский «Тоттенхэм». Уже в 36-летнем возрасте «спящий гигант» задумался о завершении карьеры, но получил выгодное предложение от московского «Арарата». Вместе с ним завершать карьеру прибыл Марат Измайлов и Алексей Ребко. Игорь Лебеденко, также пополнивший состав «Арарата», тоже мог быть отнесён к статусу «ветерана», но даже будучи на 3 года старше Ребко, завершать карьеру не планирует, защищая в 40 лет цвета московского «Торпедо» на уровне РПЛ.

«Арарат» просуществовал недолго, но Павлюченко ярко проявил себя, забив 9 мячей в 11 играх. Сегодня 40-летний форвард всегда с радостью готов помочь подмосковному «Знамени» завоевать три очка в матчах Второй лиги. Вместе с ним за ногинскую команду выступают Ренат Янбаев, Андрей Ещенко и Тарас Бурлак. И если бывшие звёзды европейских грандов отправляются «за длинным рублём» перед пенсией на Ближний Восток, то наши игроки в поисках «команды-вспышки», в которую готовы инвестировать на уровне Второй лиги. Играть и биться за повышение в классе в возрасте «слегка за 30» уже тяжело. Или есть второй вариант – найти клуб в Казахстане.

К примеру, Денис Колодин свой последний сезон провёл, защищая цвета «Алтая», а сегодня он тренер «Актобе». Дмитрий Сычёв сумел трижды забить за «Кжетпес», а перед этим «попылить» за минское «Динамо». Завершал карьеру несостоявшаяся легенда российского футбола в армянском «Пюнике», за который не провёл ни одного матча за целый круг… Насладиться футболом в исполнении Титова и Тихонова получилось у поклонников «Локомотива» из Астаны. В сезоне 2009 года команда только получила своё рождение. Кроме звёзд 90-х в клуб в должности тренера-консультанта пришёл Сергей Юран. Начало сезона было отменным, но постепенно стали сказываться отсутствие сыгранности и финансовые проблемы, которые не позволяли платить игрокам на протяжении нескольких месяцев. В результате проект продолжал развиваться, но уже без тренерского штаба, Титова и Тихонова. Последний возвращался в «Астану» уже в статусе главного тренера, но также пробыл в команде всего один сезон.

Получить в своё распоряжение звезду европейского или мирового уровня, пусть и на завершающей стадии карьеры – это приятный бонус для владельца клуба и его болельщиков. Очевидно, что приход Дзагоева в казанский «Рубин» должен привлечь к клубу ещё больше внимания. Но и возраст у бывшего игрока сборной России ещё не предельный. Он наверняка сможет помочь Слуцкому в решении его основной задачи на сезон.

Константин Лицин