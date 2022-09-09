Комбаров: «Федун тратил свои деньги на «Спартак», никто не может ему предъявлять»

Защитник Дмитрий Комбаров, известный по выступлениям за столичный «Спартак», высказался насчет ухода Леонида Федуна из московского клуба.

«Результаты были разными. Что-то не получилось, но это футбол. Федун тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить», - передает слова Комбарова издание «Чемпионат».

Напомним, что в августе состоялась сделка по продаже «Спартака» - 100 процентов акций «красно-белых» приобрела компания «Лукойл». После этого Федун покинул московский клуб.

По итогам восьми поведенных туров Премьер-лиги «народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице.