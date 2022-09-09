Нигматуллин: «Тедеско начнут склонять к работе в «Локомотиве»

Экс-голкипер ряда российских клубов Руслан Нигматуллин отреагировал на увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера немецкого «РБ Лейпцига». Специалист покинул клуб после разгромного поражения от «Шахтёра» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Возможен вариант, что Тедеско начнут склонять к работе в «Локо», ведь в «Спартаке» была связка Цорн - Тедеско. Но мне бы понравилось, если бы команду доверили местным специалистам», - передает слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что 36-летний специалист занимал пост главного тренера «Спартака» с 2019 по 2021 год. После этапа карьеры в чемпионате России Доменико возглавил «РБ Лейпциг», с которым провалил старт сезона-2022/2023 и был отправлен в отставку.