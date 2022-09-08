«Выбирает игроков под ЛЧ»: Игонин оценил трансферную политику «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о трансферной политике «сине-бело-голубых». Чемпион России делает ставку на игроков из Южной Америки.

«Зенит» перестроил свою игру, выбирает футболистов под Лигу чемпионов. Идет перестройка игры на более современный футбол», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит», ставший чемпионом России в прошлом сезоне, пропускает нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за санкций УЕФА.

В рамках Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака уверенно лидируют после восьми туров, опережая ближайшего преследователя на три балла.