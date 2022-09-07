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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой знает, где продолжит карьеру Тедеско

 
07 Сентября 2022 • 12:02 Комментировать

Экс-игрок столичного «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался об увольнении немецкого специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера «РБ Лейпцига».

«Когда он пришел в «РБ Лейпциг», там все сделано было для работы. На том багаже он занял хорошее место, а сейчас все стало ясно. Теперь Тедеско вернется в Россию к Цорну - там много немцев», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Доменико Тедеско имеет опыт работы в Российской премьер-лиге. 36-летний специалист возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.

«РБ Лейпциг» он тренировал с декабря прошлого года. Под его руководством «быки» стали триумфаторами Кубка Германии, а в Бундеслиге финишировали на четвертом месте, пробившись в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Доменико Тедеско
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