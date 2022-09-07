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Мамаев ещё не принял решения о завершении карьеры

 
07 Сентября 2022 • 00:00 Комментировать

Российский полузащитник Павел Мамаев в настоящий момент остается без клуба, через десять дней ему исполнится 34, но завершать карьеру он пока что не готов. В последнее время бывший игрок российской сборной выступал в составе «Химок», но в середине июля, сразу после начала очередного сезона российской Премьер-лиги, покинул клуб.

Решение о завершении карьеры им пока что не принято, но пока что Мамаев решил отдохнуть от футбола.  

-  Что с карьерой? Пока ничего, отдыхаю. Закончил ли я с профессиональным футболом? Пока ещё официально не закончил, - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев
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