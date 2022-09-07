Мамаев ещё не принял решения о завершении карьеры

Российский полузащитник Павел Мамаев в настоящий момент остается без клуба, через десять дней ему исполнится 34, но завершать карьеру он пока что не готов. В последнее время бывший игрок российской сборной выступал в составе «Химок», но в середине июля, сразу после начала очередного сезона российской Премьер-лиги, покинул клуб.

Решение о завершении карьеры им пока что не принято, но пока что Мамаев решил отдохнуть от футбола.

- Что с карьерой? Пока ничего, отдыхаю. Закончил ли я с профессиональным футболом? Пока ещё официально не закончил, - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».