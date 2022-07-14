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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран объяснил уход Мамаева и Жиркова из «Химок»

14 Июля 2022 • 10:33 Комментировать

Подмосковные «Химки» по завершении минувшего сезона расстались с защитником Юрием Жирковым и хавбеком Павлом Мамаевым. О причинах такого решения рассказал главный тренер команды Сергей Юран.

«Руководство решило взять курс на омоложение. Юрий с Павлом восприняли это с пониманием. Это настоящие профи, которые были примером для молодежи», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 38-летний Жирков сыграл всего три поединка за подмосковный коллектив. Что касается Мамаева, то на счету 33-летнего хавбека всего одна встеча в составе «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Юрий Жирков Павел Мамаев
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