Юран объяснил уход Мамаева и Жиркова из «Химок»

Подмосковные «Химки» по завершении минувшего сезона расстались с защитником Юрием Жирковым и хавбеком Павлом Мамаевым. О причинах такого решения рассказал главный тренер команды Сергей Юран.

«Руководство решило взять курс на омоложение. Юрий с Павлом восприняли это с пониманием. Это настоящие профи, которые были примером для молодежи», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 38-летний Жирков сыграл всего три поединка за подмосковный коллектив. Что касается Мамаева, то на счету 33-летнего хавбека всего одна встеча в составе «Химок».