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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Fan ID никто отменять не планирует – источник

 
06 Сентября 2022 • 19:20 Комментировать

Несмотря на низкую посещаемость матчей и бойкот активных фанатов клубов, систему с электронными паспортами болельщика в России отменять не будут. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя комментарий от источника в одном из профильных ведомств.

«Отменять её [программу] никто не планирует, это федеральный закон, подписанный президентом, и мы его выполняем», - сообщил источник.

Напомним, что система Fan ID пока что работает не на всех стадионах. Некоторые арены присоединятся к программе во второй части сезона 2022/2023.

Активные фанаты клубов видят во внедрении Fan ID намерение властей контролировать фанатское движение.

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Евро-Футбол.Ру,
fan id
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