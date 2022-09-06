​Fan ID никто отменять не планирует – источник

Несмотря на низкую посещаемость матчей и бойкот активных фанатов клубов, систему с электронными паспортами болельщика в России отменять не будут. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя комментарий от источника в одном из профильных ведомств.

«Отменять её [программу] никто не планирует, это федеральный закон, подписанный президентом, и мы его выполняем», - сообщил источник.

Напомним, что система Fan ID пока что работает не на всех стадионах. Некоторые арены присоединятся к программе во второй части сезона 2022/2023.

Активные фанаты клубов видят во внедрении Fan ID намерение властей контролировать фанатское движение.