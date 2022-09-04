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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Журналист из Норвегии: «Решение Норманна перейти в «Динамо» повлияет на его будущее в сборной»

 
04 Сентября 2022 • 17:16 Комментировать (2)

В ближайшее время Матиас Норманн может примерить на себе футболку «Динамо». Таким образом, норвежец может возобновить выступления в России – в этом сезоне за «Ростов» хавбек не играл, а прошлый сезон он провёл в аренде в «Норвиче».

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт из NRK считает, что решение Норманна снова играть в российском чемпионате может повлиять на его перспективы в сборной Норвегии.

«Возможный переход МНорманна в московское «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии», - высказался Сальведт для sport24.

«Такое решение Норманна очень неожиданно и, вероятно, повлияет на его будущее в сборной Норвегии», - добавил журналист.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал о том, что трансфер Матиаса Норманна в «Динамо» может сорваться.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Норвегии Матиас Норманн Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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ARTUR
04 Сентября 2022 в 17:55
У сборной Норвегии есть перспективы ?? Че то гонит этот журналист , перспектив нет , а парень вместо дебильных а ля перспектив из за таких же дебильных взглядов просто выбрал перспективу хорошо жить )) а хорошо жить подразумевает хорошо заработать ))
Zenituwka
04 Сентября 2022 в 17:39
С одной стороны, когда футболист сборной играет в днищенском чемпионате, без еврокубков, это понятный минус для сборной со спортивной точки зрения. С другой стороны, особо не скрывается что этот минус продиктован политическими причинами. Как по мне, так человек зарабатывает свой хлеб там где хочет и может. Нельзя его осуждать за это. И если бы аргументом являлась именно спортивная составляющая, то ещё можно понять. Но данная ситуация другая, и об этом открыто заявляется. Это странно. Зато честно..
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