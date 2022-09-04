​Журналист из Норвегии: «Решение Норманна перейти в «Динамо» повлияет на его будущее в сборной»

В ближайшее время Матиас Норманн может примерить на себе футболку «Динамо». Таким образом, норвежец может возобновить выступления в России – в этом сезоне за «Ростов» хавбек не играл, а прошлый сезон он провёл в аренде в «Норвиче».

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт из NRK считает, что решение Норманна снова играть в российском чемпионате может повлиять на его перспективы в сборной Норвегии.

«Возможный переход МНорманна в московское «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии», - высказался Сальведт для sport24.

«Такое решение Норманна очень неожиданно и, вероятно, повлияет на его будущее в сборной Норвегии», - добавил журналист.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал о том, что трансфер Матиаса Норманна в «Динамо» может сорваться.