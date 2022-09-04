​Трансфер Норманна в «Динамо» может сорваться – известна причина

Сделка по полузащитнику Матиасу Норманну может сорваться из-за усилившегося давления на игрока со стороны Федерации футбола Норвегии.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», несмотря на все договорённости и пройденный медосмотр, переход Норманна может не состояться. Футболист и его представители опасаются, что трансфер в Россию закроет путь Норманну в сборную. Они находятся в постоянном контакте с Федерацией футбола Норвегии, которая крайне негативно смотрит на возвращение игрока в Россию.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен в интервью заявил, что не знает, будет ли вызываться Норманн в сборную, если окажется в «Динамо». Сейчас стороны совершают различные консультации, поэтому официального объявления о переходе в «Динамо» ещё нет.

Права на Матиаса Норманна принадлежат «Ростову». Футболист прошлый сезон провёл в «Норвиче» в аренде, а в новом сезоне ещё не играл.