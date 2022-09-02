​Губерниев выбрал профессию для Кокорина на случай провала на Кипре

Александр Кокорин в последний день лета перебрался в «Арис» - киприоты арендовали 31-летнего россиянина у «Фиорентины». Провести первый матч за новую команду Кокорин может уже в пятницу.

На Кипре Кокорин постарается перезапустить свою карьеру, ведь период в «Фиорентине» длиной в полтора года стал для нападающего провальным. Между тем, известный комментатор Дмитрий Губерниев выбрал для Кокорина профессию на тот случай, если заиграть в «Арисе» у футболиста не получится.

«Если Кокорин не заиграет на Кипре, то ему придётся переквалифицироваться в управдома», - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».