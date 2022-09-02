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Роналду объяснил претензии к «Манчестер Юнайтед», шаман проклял Мбаппе, Федун против фанатов «Спартака» - в главных слухах недели рубрика

 
02 Сентября 2022 • 13:52 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, какие претензии к «Манчестер Юнайтед» имеет Криштиану Роналду, кто и как решил навести проклятие на Килиана Мбаппе, и почему Леонид Федун выступал против фанатов «Спартака». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду объяснил претензии к «Манчестер Юнайтед»

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось, и Криштиану Роналду никуда не перешёл. Почти наверняка звёздный португалец продолжит выступления за «Манчестер Юнайтед». Между тем, на неделе в Англии вышла обширная статья, в которой рассказывается о ситуации Роналду на «Олд Траффорд». Согласно данным источников, португальский футболист недоволен не только тем фактом, что «красные дьяволы» не попали в Лигу чемпионов. Криштиану в целом считает «МЮ» клубом ниже своего уровня – и дело не только в футболе. По слухам, Роналду разочаровался в инфраструктуре манкунианцев. Так, некоторые объекты на базе манкунианцев никак не изменились с момента, когда Криштиану покидал клуб в 2009 году. На этот счёт футболист якобы сделал не одно замечание. Кроме того, звёздного форварда раздражает плохая логистика, особенно в сравнении с логистикой в «Ювентусе». В Турине база, отель и стадион находятся рядом, а в Манчестере команда тратит немало времена даже для поездок на домашние игры.

 

Мбаппе встречается с трансгендером

На днях в прессу просочилась информация об отношениях Килиана Мбаппе с трансгендерной моделью Инес Пау. Так, в СМИ были опубликованы несколько совместных фотографий звёздного форварда «ПСЖ» с моделью. Эти фото наводят на мысли о романтических связах Мбаппе и Пау. Разумеется, фанаты принялись активно обсуждать личную жизнь Килиана, а сам футболист якобы уже собрался обращаться в суд после критики журналиста.  

 

Шаман проклял Мбаппе

И снова о Килиане Мбаппе. Слухи говорят о том, во что поверить непросто, - на форварда «ПСЖ» наложил проклятие Поль Погба. Якобы полузащитник «Ювентуса» обратился к услугам шамана из-за личной неприязни к Мбаппе. Поговаривают, что из-за всей этой тёмной истории Погба могут выгнать из сборной Франции. Если же Поля оставят в национальной команде, то уже Килиан может отказаться от выступлений в её составе. По слухам, информация о проклятии возмутила нападающего.

 

Рангник повлиял на судьбу Роналду

Вряд ли Криштиану Роналду поедет в Россию или в какую-то другую страну, где трансферное окно пока ещё открыто. С вероятностью в 99,9% португалец останется в «Манчестер Юнайтед». Летом активный интерес к Роналду проявлял «Челси», но Томас Тухель отказался от покупки звёздного форварда. Если верить слухам, на позицию рулевого «пенсионеров» и, как следствие, на судьбу Роналду, повлиял Ральф Рангник. Тухель якобы связался с Рангником, тренировавшим «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне на временной основе. Ральф дал понять Томасу, что ему не стоит связываться с Роналду.

 

Федун против фанатов «Спартака»

Леонид Федун больше не является владельцем «Спартака», но это не значит, что слухи о бизнесмене перестанут появляться в футбольной среде. Согласно поступившей информации, не так давно Федун выступил против фанатов «Спартака» и стал решительно добиваться внедрения в России системы с электронными паспортами болельщика (Fan ID). Связано это якобы с оскорблениями в адрес супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой, которые звучали с фанатского сектора на «Открытие Арене».

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
02 Сентября 2022 в 14:02
какая отвратительная рожа!..
( из " джентльмены удачи")
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