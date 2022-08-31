Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается подать в суд на RMC Sport. Поводом стали слова журналиста Даниэля Риоло.

«У нас есть пример футболиста, о котором говорили, что вокруг него всё идеально – это Килиан Мбаппе. Я не собираюсь делать откровений и буду использовать условное наклонение, но он не должен терять контроль над своей средой.

Вундеркинд французского футбола сделал бы две или три глупости за последнее время. Ему нужно остерегаться, потому что некоторые вещи вокруг не очень хороши», - сказал Риоло в эфире.

Килиан Мбаппе намерен подать на RMC в суд, обвиняя телеканал в клевете. Об этом сообщает Le Figaro.

Ранее в СМИ сообщалось о вероятных отношениях Килиана Мбаппе с трансгендерной моделью. Также в прессе активно обсуждали конфликт игрока с Неймаром.