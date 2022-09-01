​Ганаго в «Спартаке» не будет – игрок выбрал другой клуб

Нападающий Игнатиус Ганаго, интерес к которому проявлял «Спартак», не поедет в Россию. В первый день осени было объявлено о трансфере 23-летнего футболиста из «Ланса» в «Нант». Ганаго подписал с «канарейками» контракт, рассчитанный на четыре сезона.

Несколько дней назад сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» удавалось раздобыть информацию о том, что переговоры «Спартака» по Игнатиусу Ганаго продолжаются. Впрочем, как видим, форвард решил продолжить выступления во Франции.

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» готовится к битве против «Зенита». Дерби двух столиц пройдёт на «Открытие Арене» в воскресенье, 4 августа.