Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ганаго в «Спартаке» не будет – игрок выбрал другой клуб

 
01 Сентября 2022 • 18:09 Комментировать

Нападающий Игнатиус Ганаго, интерес к которому проявлял «Спартак», не поедет в Россию. В первый день осени было объявлено о трансфере 23-летнего футболиста из «Ланса» в «Нант». Ганаго подписал с «канарейками» контракт, рассчитанный на четыре сезона.

Несколько дней назад сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» удавалось раздобыть информацию о том, что переговоры «Спартака» по Игнатиусу Ганаго продолжаются. Впрочем, как видим, форвард решил продолжить выступления во Франции.

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» готовится к битве против «Зенита». Дерби двух столиц пройдёт на «Открытие Арене» в воскресенье, 4 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ланс Нант Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Игнатиус Ганаго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
18:09 · Россия. Премьер-лига
​Ганаго в «Спартаке» не будет – игрок выбрал другой клуб
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Жигулёв стал игроком «Пари НН» - летом он проходил просмотр в «Спартаке» официально
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде заявлен «Спартаком»
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Янсане в «Пари НН» сорвался по необычной причине
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Черевченко заявил о желании возглавить «Локомотив»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет судить матч между легендами «Спартака» и «Зенита»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Закрыть трансфер Захаряна в летнее окно невозможно»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Агент Роши высказался о ситуации с трансфером в ЦСКА эксклюзив
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Терюшков высказался о компенсации Писареву – тренера уволили из «Химок» после 4 игр
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Тедеско: «Держу кулаки за «Спартак»
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Захарян остаётся в «Динамо» как минимум до зимы
15:25 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» выбрал комментаторов на матч «Спартак» - «Зенит»
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис прогнозирует судейский скандал на матче «Спартак» - «Зенит» 2
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Промес и Малком – в номинации на звание лучшего игрока РПЛ в августе
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Семак, Абаскаль и Карпин – в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в августе 1
Все новости
Рекомендуем