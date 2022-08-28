До закрытия летнего трансферного окна «Спартак» может получить ещё одно усиление в линию атаки. Речь идёт о 23-летнем форварде Игнатиусе Ганаго, выступающем за «Ланс». В агентстве Wilders Sports дали комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» на этот счёт.

«Мы продолжаем общаться со Спартаком, процесс идёт»,- заявили в агентстве.

Согласно информации «Евро-Футбола», подписание Кейта Бальде никак не повлияло на переговорный процесс «Спартака» по Ганаго. При этом судьба этих переговоров зависит от решения Шамара Николсона и его представителей. Ямаец на старте сезона получает мало игрового времени в составе «красно-белых».