​Губерниев не считает возможный переезд Захаряна в Англию предательством

В последние часы трансферного окна Арсен Захарян может оказаться в «Челси». Переговоры между лондонским клубом и московским «Динамо», судя по всему, продолжаются.

Между тем, депутат Роман Терюшков, отталкиваясь от политической ситуации, назвал возможный переезд Арсена Захаряна в Англию предательством. Комментарий на этот счёт дал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я не приемлю разговоров о предательстве. Спортсмен должен выступать, и по возможности делать это на самом высоком уровне. Чемпионат Англии - это высочайший уровень», - высказался Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Как известно, трансфер Арсена Захаряна в «Челси» может сорваться из-за проблем с его оплатой.