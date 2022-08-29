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«Локомотив» отказался от Норманна – названа причина

 
29 Августа 2022 • 17:19 Комментировать

В ближайшее время Матиас Норманн может сменить «Ростов» на другой клуб. 26-летнего норвежца слухи связывают с несколькими клубами, в том числе с московским «Локомотивом». Впрочем, «железнодорожники» отказались от варианта с подписанием Норманна.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», отказ «Локомотива» от Матиаса Норманна связан с его высокими запросами по заработной плате. Норвежский хавбек хочет зарабатывать куда больше, чем 1 миллион евро. Именно такую сумму «железнодорожники» определили как максимальную планку для летних новичков.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Матиас Норманн ещё не играл.

В агентстве Норманна ответили на вопрос о его будущем

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Матиас Норманн Трансферы футбола - лето 2022
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