В агентстве First Access Sports, работающем с хавбеком «Ростова» Матиасом Норманном, дали комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу будущего полузащитника.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 26-летний норвежский полузащитник на поле не появлялся.

«Варианты в России и Бельгии? Мы не будем делать каких-то комментариев и говорить, где Норманн продолжит карьеру. Но всё, что вы говорите про эти варианты, - неправда»,- заявили в агентстве игрока.

Ранее сообщалось, что на Матиаса Норманна претендуют московские «Локомотив» и «Динамо», а также бельгийский «Андерлехт».