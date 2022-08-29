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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус назвал причину ухода из «Локомотива»

 
29 Августа 2022 • 09:29 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о своем уходе из другого столичного клуба – «Локомотива».

«У меня было предложение продлить контракт на год. Меня это не устроило, хотел соглашение на два года. Мы хорошо попрощались и пожелали друг другу удачи», - приводит слова польского легионера «Спорт-экспресс».

Напомним, что Мацей ушел из «Локомотива» на правах свободного агента, после чего подписал контракт со «Спартаком».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рыбус провел три поединка за «народную команду», в которых забил один гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Мацей Рыбус
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