​В РФС рассказали о зарплатах судей

Павел Каманцев, который возглавляет судейский департамент Российского футбольного союза, высказался на тему заработных плат арбитров.

По словам Каманцева, оклад судьи без учёта матчей измеряется 50 тысячами рублей в месяц до вычета налоговых выплат.

«За матч судья получает 200 тысяч рублей? Нет, сейчас 115. Будет 200. А ВАР будет получать 100 тысячей, сейчас где-то 57.

Думаю, в ближайшие годы судьи футбольные выйдут на уровень заработка хоккейных судей.

Да, судьи в месяц могут заработать более полумиллиона, но нужно учитывать, что есть месяцы, когда судьи не работают», - высказался Каманцев в интервью для YouTube-канала Глеба Чернявского.