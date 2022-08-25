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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На Роналду появился неожиданный претендент в Шотландии слухи

 
25 Августа 2022 • 17:23 Комментировать (3)

Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой. Закрытие трансферного окна не за горами, поэтому слухов о звёздном португальце, желающем покинуть «Манчестер Юнайтед», в ближайшие дни будет появляться всё больше.

Как сообщает в социальных сетях журналист Питер Хардинг, в подписании Криштиану Роналду заинтересовался «Рейнджерс». Клуб из Глазго можно смело назвать неожиданным претендентом на португальского форварда.

Стоит сказать, что в среду «Рейнджерс» обеспечил себе место в групповой стадии Лиги чемпионов, выбив ПСВ.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет уйти из «МЮ» по причине непопадания команды в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рейнджерс Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (3)
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Alex1972
25 Августа 2022 в 18:28
Детям 🐓 будет проще изучать географию... Стоит только набрать в поисковике все клубы, которые скрутили ему дулю в 22-году... Все просто... А-ха-ха-ха...👏👏👏
One Live
25 Августа 2022 в 17:31
Кто эти глупости придумывает?
PoliticExpert
25 Августа 2022 в 17:40
Питер Хардинг решил вступить в клуб старушек с семками на скамейке у подъезда))))
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