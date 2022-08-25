Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой. Закрытие трансферного окна не за горами, поэтому слухов о звёздном португальце, желающем покинуть «Манчестер Юнайтед», в ближайшие дни будет появляться всё больше.

Как сообщает в социальных сетях журналист Питер Хардинг, в подписании Криштиану Роналду заинтересовался «Рейнджерс». Клуб из Глазго можно смело назвать неожиданным претендентом на португальского форварда.

Стоит сказать, что в среду «Рейнджерс» обеспечил себе место в групповой стадии Лиги чемпионов, выбив ПСВ.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет уйти из «МЮ» по причине непопадания команды в Лигу чемпионов.