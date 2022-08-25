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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Андерлехте» высказались о трансфере Абильдгора

 
25 Августа 2022 • 11:42 Комментировать

В российских СМИ появилась новость о возможном трансфере полузащитника казанского «Рубина» Оливера Абильдгора в бельгийский «Андерлехт». «Спорт-экспресс» обратился в брюссельский клуб с вопросом по данному поводу.

«Не комментируем информацию о трансферах до того, как она станет официальной. Но могу сказать, что пока не слышал об Абильдгоре», - заявил представитель «Андерлехта».

Напомним, что Оливер перешел в российский клуб из датского «Ольборга». Его трансфер обошелся казанцам в один миллион евро.

В прошлом сезоне легионер провел 20 матчей в РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Андерлехт Оливер Абильдгор
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