В «Андерлехте» высказались о трансфере Абильдгора

В российских СМИ появилась новость о возможном трансфере полузащитника казанского «Рубина» Оливера Абильдгора в бельгийский «Андерлехт». «Спорт-экспресс» обратился в брюссельский клуб с вопросом по данному поводу.

«Не комментируем информацию о трансферах до того, как она станет официальной. Но могу сказать, что пока не слышал об Абильдгоре», - заявил представитель «Андерлехта».

Напомним, что Оливер перешел в российский клуб из датского «Ольборга». Его трансфер обошелся казанцам в один миллион евро.

В прошлом сезоне легионер провел 20 матчей в РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом.