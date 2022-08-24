Канчельскис: «Надо смотреть правде в глаза»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и российской сборной Андрей Канчельскис согласен со мнением, что без международных выступлений российский футбол захиреет. Это мнение чуть раньше выразила Зарема Салихова, и Канчельскис выразил полное согласие с ней, заявив, что она сказала «мудрые вещи».

- Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой, - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

В составе российской сборной Андрей Канчельскис выступал в период с 1992 по 1998 год, сыграв 36 матчей.