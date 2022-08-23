​Зарема Салихова: «Желаю новым менеджерам сохранить то, что было сделано мной»

Леонид Федун больше не является владельцем «Спартака» - функционер продал свои акции компании «Лукойл». Супруга Федуна Зарема Салихова, принимавшая активное участие в управлении клубом, высказалась на прощание.

В колонке на Sports.ru Салихова выразила гордость за команду, в составе которой выходят девять игроков с российским паспортом. По словам супруги Заремы, это уже не тот «Спартак», который принимал Федун от Андрея Червиченко, где «творился бардак».

Кроме того, Салихова оставила пожелания новым менеджерам в «Спартаке».

«Сохранить то, что было сделано мной за последние два года, не закрывать фонд «Спартак - детям», ведь счастливые глаза родителей и детей - это самая важная победа, и, наконец, продлить контракт Селихова», - высказалась Салихова.

После смены владельца в «Спартаке» должен быть утверждён новый состав совета директоров. Потенциальным новым руководителем московского клуба называют Ашота Хачатурянца, который недавно покинул должность главы Российской премьер-лиги.