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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зарема Салихова: «Желаю новым менеджерам сохранить то, что было сделано мной»

 
23 Августа 2022 • 16:50 Комментировать (2)

Леонид Федун больше не является владельцем «Спартака» - функционер продал свои акции компании «Лукойл». Супруга Федуна Зарема Салихова, принимавшая активное участие в управлении клубом, высказалась на прощание.

В колонке на Sports.ru Салихова выразила гордость за команду, в составе которой выходят девять игроков с российским паспортом. По словам супруги Заремы, это уже не тот «Спартак», который принимал Федун от Андрея Червиченко, где «творился бардак».

Кроме того, Салихова оставила пожелания новым менеджерам в «Спартаке».

«Сохранить то, что было сделано мной за последние два года, не закрывать фонд «Спартак - детям», ведь счастливые глаза родителей и детей - это самая важная победа, и, наконец, продлить контракт Селихова», - высказалась Салихова.

После смены владельца в «Спартаке» должен быть утверждён новый состав совета директоров. Потенциальным новым руководителем московского клуба называют Ашота Хачатурянца, который недавно покинул должность главы Российской премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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ARTUR
23 Августа 2022 в 17:31
Однако прет ее...вот толи дело мадам Грановская , и красива и умна ,не то что эта шмара
One Live
23 Августа 2022 в 16:52
Тобой кроме дрязг и скандалов ничего не было сделано! Шаболда безмозглая!
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