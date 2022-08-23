​В ЦСКА высказались на тему возможного трансфера Нобоа

Кристиан Нобоа в летнее трансферное окно не сменит «Сочи» на ЦСКА. Ранее в прессе активно обсуждали цитату эквадорца о том, что сочинский клуб не отпускает его в ряды московских «армейцев».

«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вёл и вести не собирается», - высказался Кирилл Брейдо, возглавляющий пресс-службу ЦСКА. Его слова приводятся в телеграм-канале «Ложа прессы».

37-летний Кристиан Нобоа в новом чемпионате провёл шесть матчей, в которых забил четыре гола.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Кристиан Нобоа признавался лучшим футболистом Российской премьер-лиги.