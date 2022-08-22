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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Крымские клубы могут включить в соревнования под эгидой ФНЛ

 
22 Августа 2022 • 16:37 Комментировать

В ближайшее время делегация ФНЛ посетит Крымский полуостров для анализа готовности местных футбольных клубов к интеграции. Новость об этом накануне сообщил «РБ Спорт».

В понедельник прошло заседание президиума ФНЛ.

Как отмечает источник, на собрании рассматривалось письмо Крымского футбольного союза о включении команд полуострова в число участников соревнований, проходящих под эгидой ФНЛ.

Сейчас в турниры входят Первая и Вторая лиги. По итогам минувшего заседания было принято решение создать рабочую группу, которая с визитом посетит Крым в ближайшее время. Сообщается, что делегация проанализирует готовность местных футбольных клубов к интеграции.

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