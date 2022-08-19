«Зенит» покупает главную звезду Евро U21, Дзюба едет к Балотелли, а Роналду – в Дортмунд: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Близится закрытие трансферного окна, завершаются самые долгоиграющие саги. Вот и Артём Дзюба, видимо, нашёл себе новый клуб. Как и хотел форвард – заграничный. Южные клубы РПЛ «Ростов» и «Краснодар» раздали в аренду своих игроков, а «Зенит» включился напоследок. Чемпион ждёт сразу двух серьёзных новичков. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Кажется, Артём Дзюба завершил поиски

Огромное количество новостей об отказах Дзюбы всплывало в прессе на этой неделе. Дескать, Артём в РПЛ играть не хочет, а «Урал», «Пари НН», «Рубин» и другие претенденты не тянут амбиции и зарплату форварда. Наконец поступило стоящее предложение. К тому же, официальное. Спортивный директор турецкого клуба «Адана Демиспор» подтвердил, что клуб согласовывает контракт с Дзюбой. Если стороны ударят по рукам, то Артём воссоединится со своим экс-партнёром по «Зениту» - Ярославом Ракицким. И составит шикарную пару нападения со скандальным Марио Балотелли.

Полузащитник «Ростова» уехал в Италию. Или нет

Правда, не из самого «Ростова». Матиас Норманн ещё в прошлом сезоне заявил о своих амбициях на европейский футбол и был отдан в аренду «Норвичу». Однако «канареек» он не впечатлил, а «канарейки» не впечатлили АПЛ. Клуб вылетел в чемпионшип, выкупать Норманна не стали. Но в «Ростов» Матиас не вернулся, ему сразу же нашли ещё один вариант с арендой. На сей раз норвежский полузащитник поехал покорять Серию А. Играть предстояло за новичка высшего дивизиона – «Лечче», клуб уже официально объявил о трансфере, но вдруг отозвал оффер. Возникли проблемы с регистрацией Норманна на сезон, поэтому Матиас опять в поиске нового клуба.

«Краснодар» вновь отдал в аренду Шапи

Не только Норманн прыгает из аренды в аренду. Похожая судьба постигла Магомеда-Шапи Сулейманова. Воспитанник «Краснодара» мог принести клубу 20 миллионов евро, которые предлагала за него «Боруссия», но слегка передержали Шапи и начался регресс. Прошлый сезон Сулейманов заканчивал в Турции, новый – начал на скамейке запасных «Краснодара» и решил не мириться с положением дел. До июня 2023-го года Шапи арендован «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

«Зенит» пытается усилиться под занавес окна

Чемпиона России потянуло на экзотические рынки, однако причины ясны. 18-летний Оскар Глух стал главной звездой молодёжного Евро, на котором его сборная Израиля дошла до финала. Футболист «Маккаби» уже на радаре всех топ-клубов Европы, опередить которые вознамерился «Зенит». Атакующий полузащитник похож на Клаудиньо, но больше тяготеет к флангу, он уже имеет огромное влияние на свою команду и молодёжку. Но есть проблема – купить его будет сложно. «Маккаби» понимает ценность Глуха, а талант Оскара блистает всё ярче с каждым днём.

«Зенит» пытается сторговаться с израильтянами на 5 млн евро, пока не получается. Ещё больше денег чемпион России намерен потратить на венгра Аттилу Салаи. За защитника «Фенербахче» питерцы предлагают 17 миллионов евро + бонусы, однако и тут всё непросто. Турки не хотят отпускать свой оплот обороны, отказывают. Но торги продолжаются, вероятно, «Фенербахче» лишь старается выбить побольше денег.

Европейские чемпионаты

Экс-игрок «Зенита» собрался в Турин

Леандро Паредес устал сидеть на звёздной скамейке запасных Парижа и собрался сменить обстановку. Помогает ему в этом «Ювентус», находящийся в поиске центрального полузащитника. «ПСЖ» рад бы отпустить аргентинца, вот только пока не могут договориться оп условиям. Парижу нужен пункт обязательного выкупа в соглашении, а «Ювентус» не горит желанием тратить 20 млн евро на Леандро Паредеса. Напоминаем, что у «Зенита» парижане выкупили аргентинца за 47 млн евро.

Криштиану Роналду в тупике

Пока «Манчестер Юнайтед» бьет антирекорды в АПЛ и занимает последнее место после двух туров, Криштиану Роналду мучается на трансферном рынке. Португалец хочет убежать из клуба, Эрик тен Хаг уже согласен, но не согласны претенденты. Уже почти все именитые клубы Европы отказались от переговоров с Роналду из-за его большой зарплаты и строптивого характера. На этой неделе ретировались два итальянских гранда – «Интер» и «Милан». Теперь у Криштиану всего два варианта: возвращение в «Спортинг» или вояж в Бундеслигу. Дортмундская «Боруссия» готова предложить Роналду место центрального нападающего. Но по зарплате придётся упасть очень сильно, поэтому вариант с Дортмундом пока выглядит очень уж эфемерно.