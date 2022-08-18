Назван фаворит на место гендиректора «Спартака»

Наиль Измайлов, ныне занимающий пост исполнительного директора Первой лиги, может получить работу в московском «Спартаке». Ему предложена должность генерального директора столичного клуба, рапортует «Чемпионат».

«В «Спартаке» ведут поиск человека вместо Евгения Мележикова. Одним из основных кандидатов является Измайлов. С ним уже прошла встреча, ему предложили должность», - говорится в сообщении источника.

Стоит напомнить, что Измайлов имеет опыт работы в «народной команде». Ранее он занимал пост вице-президента «красно-белых».

По итогам пяти туров чемпионата России «Спартак» с 13 очками лидирует в турнирной таблице.