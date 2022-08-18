Названа причина задержки трансфера защитника сборной Мексики Монтеса в «Динамо»

Стало известно, почему задерживается переход защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса в московское «Динамо». Об этом рассказал агент мексиканского футболиста Гелу Родригес.

«Проблемы, связанные с оплатой трансфера, еще не решены. Из-за этого переход затягивается. Сезар все еще находится в Мексике», - передает слова представителя игрока Sport24.

В текущем сезоне Монтес принял участие в шести поединках за свой нынешний клуб. В активе защитника 23 матча в составе национальной сборной Мексики. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

После пяти туров «Динамо» занимает шестое место в РПЛ.