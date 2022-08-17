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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названы финансовые условия трансфера Шапи в «Хапоэль»

 
17 Августа 2022 • 19:47 Комментировать

«Краснодар» официально объявил об уходе Магомеда-Шапи Сулейманова в «Хапоэль» из Беэр-Шевы. 22-летний нападающий был арендован до средины июня следующего года. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», зарплата Сулейманова составит 300 тысяч евро за сезон. 

Отмечается, что за аренду игрока «Хапоэль» заплатит «Краснодару» от 100 до 150 тысяч евро. После этого клуб из Израиля сможет выкупить Сулейманова за 1,3 миллиона евро.

Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В сезоне 2022/2023 нападающий поучаствовал в четырёх матчах Российской премьер-лиги, но результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хапоэль Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов
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