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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обнародованы переговоры ВАР в моменте с незасчитанным голом ЦСКА в ворота «Зенита»

 
17 Августа 2022 • 14:32 Комментировать

ЭСК РФС поддержала решение Павла Кукуяна отменить гол ЦСКА в ворота «Зенита» на 80-й минуте матча при счёте 1:1. Эксперты посчитали, что Хорхе Карраскаль был «вне игры», а ВАР правильно не вмешался, поскольку повторы не указывают на ошибочную фиксацию офсайда боковым рефери.

Между тем, в эфире «Матч Премьер» вышел сюжет с переговорами ВАР, в том числе и в этом моменте.

Комната ВАР: Ждёт, возможно, офсайд (о решении бокового арбитра не поднимать флаг сразу – прим.)

Комната ВАР: Там вне игры! Паш! Стойте! Стойте! Стойте! Не возобновляй, подождите.

Комната ВАР: Паша, проверяем. Проверка.

Кукуян: Чек. Если не «вне игры», то гол.

Комната ВАР (разговоры между видеоарбитрами): На предыдущую камеру смотри. Ещё шаг вперёд.

Комната ВАР - Кукуяну: Паш, стоп, стоп, стоп. Не начинай без нас.

Комната ВАР (разговоры между видеоарбитрами): Ну, мы не можем доказать ничего… Он отклонён сюда...

Комната ВАР (разговоры между видеоарбитрами): Ассистент зафиксировал офсайд, я согласен с ассистентом.

Комната ВАР (разговоры между видеоарбитрами): Угу, красавчик.

Комната ВАР - Кукуяну: Паша, проверка завершена. Правильное решение: продолжать игру.

Комната ВАР (разговоры между видеоарбитрами): Короче, доказательств нет. У нас нечего показывать.

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Напомним, что арбитры ВАР в РПЛ пока работают без офсайдных линий. РФС ищет пути решения проблемы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит вар Павел Кукуян
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