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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭСК РФС объяснила, почему решения арбитра в матче «Зенит» - ЦСКА были правильными

 
17 Августа 2022 • 14:17 Комментировать

По итогам субботнего матча против «Зенита» ЦСКА направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Эксперты разобрали два ключевых эпизода, по которым у «армейцев» возникли вопросы. Пресс-служба РФС опубликовала выводы ЭСК по этим моментам.

ЭСК решила, что Павел Кукуян правильно отменил гол ЦСКА на 80-й минуте. Все члены комиссии увидели офсайд у Хорхе Карраскаля в начале атаки «армейцев». В пояснительном видео пресс-служба РФС показала дополнительный стоп-кадр, на котором «вне игры» кажется более явным, чем по стоп-кадрам с телевизионной трансляции. ЭСК подчёркивает, что ВАР правильно не вмешался, поскольку ни один ракурс не говорит об ошибке бокового арбитра, зафиксировавшего офсайд по завершении атаки.

Также ЭСК не усмотрела ошибки Павла Кукуяна в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в самой концовке встречи. По мнению комиссии, Родригао акцентированно первым играл в мяч, поэтому правила против Игоря Дивеева он не нарушал.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Павел Кукуян ЭСК РФС
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