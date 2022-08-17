Газинский стал игроком «Урала»

Экс-футболист «Краснодара» Юрий Газинский нашел себе новый клуб. 32-летний полузащитник перешел в екатеринбургский «Урал». Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» высказался президент клуба Григорий Иванов.

«Подписали контракт с Газинским на два года. Он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», - рассказал руководитель.

Напомним, что Газинский получил статус свободного агента по окончании прошлого сезона. До этого хавбек в течение девяти лет защищал цвета «Краснодара».

«Урал» провально стартовал в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. После пяти туров команда с одним очком занимает последнее место в таблице.