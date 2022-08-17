Юсупов раскритиковал трансферную кампанию «Сочи»

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» подверг критике трансферную политику южан. По его мнению, команда не сможет повторить успех прошлого сезона с нынешними трансферами.

«Нам нужны новые приобретения. Игроки уходят, а новые в команду не приходят. Скамейки вообще нет!», - пожаловался полузащитник.

Напомним, что в прошлом сезоне «Сочи» стал серебряным призером Премьер-лиги.

В новом розыгрыше чемпионата России южане набрали девять баллов после пяти туров и располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Сочи» сыграет на выезде с «Ростовом».