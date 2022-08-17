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Губерниев - о Дзюбе: «С такими темпами он никуда не перейдёт и создаст ФК «Дзюба»

 
17 Августа 2022 • 08:12 Комментировать

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о относительно будущего экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее появилась новость об интересе к 33-летнему игроку со стороны турецкого «Адана Демирспора».

«С такими темпами он никуда не перейдет. Создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве Ленинградской области», - передает слова Губерниева Vprognoze.ru.

Напомним, что Дзюба этим летом стал свободным агентом, у нападающего истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». Артём выступал за петербургский клуб с 2015 года. Вместе с «сине-бело-голубыми» он четыре раза подряд становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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