​РФС рассказал о важных деталях жеребьёвки группового этапа Кубка России

Кубок России в сезоне 2022/2023 будет разыгрываться по интересной формуле. Для клубов Премьер-лиги турнир начнётся с группового раунда. 16 команд элитного дивизиона будут распределены на 4 группы в процессе жеребьёвки, которая пройдёт в среду, 17 августа.

Для проведения жеребьёвки команды распределили по корзинам по результатам прошлого чемпионата. О составах корзин мы уже рассказывали. Теперь же РФС сообщил о некоторых ограничениях в процессе жеребьёвки.

Во-первых, в одном квартете может оказаться не больше двух команд из Москвы и Московской области. Во-вторых, в одной группе может оказаться не более одной команды из региона, где временно ограничены авиаперелёты.

Жеребьёвка группового этапа Кубка России стартует 17 августа в 20:30 по московскому времени.