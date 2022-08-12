​«Спартак» попал только в третью корзину для жеребьёвки Кубка России

В сезоне 2022/2023 Кубок России будет разыгрываться в новом формате. Для клубов РПЛ борьба начнётся с групповой стадии. 16 представителей топ-дивизиона разделяет на четыре группы. В телеграм-канале турнира появилась информация о распределении команд на корзины. В его основе лежат результаты прошлого чемпионата России. Так, например, «Спартак» оказался только в корзине номер три, хотя именно «красно-белые» являются действующими обладателями трофея.

Корзина 1: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар».

Корзина 2: ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов».

Корзина 3: «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал».

Корзина 4: «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».

В каждой группе будет по одному представителю каждой корзины. Жеребьёвка групповой стадии пройдёт позднее.

Базовый тур первого тура групповой стадии Кубка России – 31 августа.